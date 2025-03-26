Ирина Зикунова возглавила Контрольно-счётную палату Хабаровского края

Напомним, Ирина Зикунова возглавила краевое министерство экономразвития сразу после сентябрьских выборов, оставив пост председателя Закдумы Хабаровского края. На этой должности она пробыла чуть больше двух месяцев. Доктор экономических наук Ирина Зикунова была избрана депутатом Законодательной думы в 2019 году, возглавила фракцию ЛДПР в краевом парламенте, а затем ее избрали спикером. До перехода на политическое поприще Ирина Валериевна работала в Хабаровской государственной академии экономики и права, где сделала впечатляющую карьеру: начинала старшим преподавателем, затем стала деканом, в 2015—2019 годах — проректором по научной работе, а в 2019 году временно исполняла обязанности ректора.