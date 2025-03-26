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Губернатор Кубани поручил восстановить мост в поселке Голубая Нива

Мост в поселке Голубая Нива отремонтируют по поручению главы Краснодарского края.

Губернатор Кубани поручил восстановить мост в поселке Голубая Нива, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Местные жители обратились к Вениамину Кондратьеву с просьбой отремонтировать мост на въезде в населенный пункт, где проживают около 1,4 тыс. человек, есть детский сад и школа.

Вениамин Кондратьев поручил просчитать стоимость работ и начать поиск подрядчиков. Деньги на эти расходы выделят из краевого бюджета.

«Людям важен комфорт и безопасность, поэтому необходимо отремонтировать этот мост», — отметил он.

Напомним, в 2025 году на Кубани благоустроят более 100 общественных пространств. Облагораживание территорий проводят в рамках национальных проектов.

Ранее мы писали, на Кубани в 2025 году обновят более 100 парков, скверов, детских и спортплощадок. Одной из территорий, которую благоустроят в 2025 году, станет зона отдыха по улице Ленина в селе Красносельском Динского района.