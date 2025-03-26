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МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Германии Бербок

МИД Беларуси сказал главе МИД Германии заняться проблемами немецкого народа.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, пишет БелТА.

Публикация с заявлением Бербок была опубликована на ее странице в соцсети X. На ее слова в белорусском дипведомстве заявили, что в Беларуси только избирателями принимаются решения о будущем развитии страны. И подчеркнули, что белорусы сделали свой выбор — за свободную, мирную, процветающую страну.

— Именно поэтому в Минске прошла торжественная инаугурация избранного белорусским народом президента Александра Лукашенко, — отмечается в сообщении МИД в соцсети.

А главе немецкой дипломатии в дипведомстве Беларуси посоветовали заняться проблемами народа ФРГ, заметив, что текущая политика правительства не сыскала слишком явной поддержки граждан.

— Реализуемая текущим правительством политическая линия антинародна и оптимизма у рядовых граждан Германии не вызывает, — констатировали в министерстве.

Ранее Беларусь и РФ осудили приостановку своего членства в антифашистском фонде ФРГ.

Тем временем Лавров сообщил Рыженкову итоги переговоров России и США в Эр-Рияде.