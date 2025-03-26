МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Германии Бербок

Публикация с заявлением Бербок была опубликована на ее странице в соцсети X. На ее слова в белорусском дипведомстве заявили, что в Беларуси только избирателями принимаются решения о будущем развитии страны. И подчеркнули, что белорусы сделали свой выбор — за свободную, мирную, процветающую страну.