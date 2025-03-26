Захарова заявила, что Киев открыл «охоту» на российских военкоров

«На них идет охота. Это наши журналисты, это военкоры. Это люди, которые поставили на кон свою жизнь, но не для того, чтобы сорвать куш, а для того, чтобы сделать все для отстаивания правды и для передачи правдивой информации из первых рук о ситуации на земле. И то, что они были в жилетах с опознавательными знаками “Пресса”, говорит еще раз о том, что, конечно, они стали мишенью», — указала дипломат в эфире радио «Спутник», комментируя атаки киевского режима на представителей российских СМИ.
«Для киевского режима журналисты стали целью, мишенью. И просто на них объявлена охота, это очевидно, — отметила Захарова. — Это системная, планомерная “работа”, которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства».
В понедельник стало известно, что шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе были три сотрудника федеральных СМИ, работавшие на территории ЛНР. Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. ВСУ атаковали машину съемочной группы ракетами HIMARS.
Кроме того, 24 марта в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист информационного агентства ТАСС Михаил Скуратов. Корреспондент получил ранение.