Захарова заявила, что Киев открыл «охоту» на российских военкоров

«На них идет охота. Это наши журналисты, это военкоры. Это люди, которые поставили на кон свою жизнь, но не для того, чтобы сорвать куш, а для того, чтобы сделать все для отстаивания правды и для передачи правдивой информации из первых рук о ситуации на земле. И то, что они были в жилетах с опознавательными знаками “Пресса”, говорит еще раз о том, что, конечно, они стали мишенью», — указала дипломат в эфире радио «Спутник», комментируя атаки киевского режима на представителей российских СМИ.