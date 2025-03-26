Сегодня в Ратуше состоится XXXVII сессия Казгордумы

Сегодня, 26 марта, в столичной Ратуше состоится XXXVII сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание начнется в 11:00. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.



Депутаты обсудят следующие вопросы.



О Годе защитника Отечества в Республике Татарстан и подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.



Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2024 год.



О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»



Об Общественном совете муниципального образования города Казани.



О внесении изменений в решение Казанского Совета народных депутатов от 30.03.2005 № 2−23 «О должностном знаке Мэра Казани».



Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Казанской городской Думы.



Об итогах работы за I квартал 2025 года.



О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальных зон — зоны многоэтажной жилой застройки (Ж4) (контур № 45), зоны природных территорий (Р1) (контур № 87) и подзоны улично-дорожной сети (УДС).



О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны — зоны размещения объектов общественно-делового назначения (ОД).



О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС).