Новый орган по вопросам миграции предложили создать в Нижегородской области

По его словам, планируется, что структура войдет в состав правительства России и объединит функции МВД и Федерального агентства по делам национальностей. Особое внимание в работе нового органа планируют уделить вопросам социальной адаптации иностранных граждан. Вопрос о создании такой структуры будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета законодателей ПФО. Инициатива нижегородских парламентариев связана с тем, что регион принимает значительное число мигрантов из недружественных стран.