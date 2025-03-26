Владимир Путин наградил пятерых воронежцев за трудовые успехи

Президент России Владимир Путин отметил сразу пятерых жителей Воронежской области за профессиональные успехи, сообщается на портале правовой информации.
Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил старший электромеханик Воронежского регионального центра связи РЖД Олег Гавриленко. Президент РФ отметил его за выдающиеся достижения в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.
Доктор химических наук, профессор ВГУ Хидмет Шихалиев был удостоен звания «Заслуженный деятель науки» за свои заслуги в научной деятельности и преданность работе на протяжении многих лет.
Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу президент РФ наградил почетной грамотой председателя совета директоров ГК «Агроэко» Владимира Маслова.
Благодарности главы государства получили руководитель вокального коллектива клуба «Краснолесье» Александр Паневин и артистка симфонического оркестра Воронежской филармонии Ирина Щеглова.