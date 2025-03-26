Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

«За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Решение принято», — заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.
Документ поддержали только депутаты от правящей партии «Гражданский договор».
Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он только отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.
Оппозиционная фракция «Честь имею» назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.