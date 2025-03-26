Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он только отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.