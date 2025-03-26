Генпрокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

«Вечером 25 марта 2025 года на выходе из Кишиневского международного аэропорта появилась Глава автономного территориального образования Гагаузия. В результате плановых проверок, проведенных во время пограничного контроля, было установлено, что в информационных системах он фигурирует со статусом “оперативное задание” (в отношении этого лица проводятся дополнительные проверки — ред.). В соответствии с установленными законом процедурами компетентные органы были немедленно проинформированы. Впоследствии указанное лицо было задержано на 72 часа Национальным антикоррупционным центром», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гнпрокуарутары.