Генпрокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что главу автономии задержали на 72 часа.
«Вечером 25 марта 2025 года на выходе из Кишиневского международного аэропорта появилась Глава автономного территориального образования Гагаузия. В результате плановых проверок, проведенных во время пограничного контроля, было установлено, что в информационных системах он фигурирует со статусом “оперативное задание” (в отношении этого лица проводятся дополнительные проверки — ред.). В соответствии с установленными законом процедурами компетентные органы были немедленно проинформированы. Впоследствии указанное лицо было задержано на 72 часа Национальным антикоррупционным центром», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гнпрокуарутары.
В ведомстве уточнили, что компетентные органы занимаются выяснением всех обстоятельств задержания.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.