Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

«В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии “Действие и солидарность”, ситуация накаляется», — заявил собеседник агентства.
Петров уточнил, что в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие как политики, так и рядовые жители автономии. Процессуальный статус политика пока неизвестен.
Кроме того, замглавы автономии отметил, что задержание Гуцул — это давление на оппозицию, за этим могут последовать аресты других политиков. Он назвала случившееся прецедентом, который требует оценки международных организаций и России.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте. В центре сообщали о проведении обысков по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов уточнил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Башкан Гагаузии также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии «Шор». Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.