Казахстан усиливает контроль за отходами: наложено более 400 экологических штрафов

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, большинство штрафов связаны с несоблюдением требований по размещению и накоплению отходов без соответствующих разрешений.
Крупнейшее административное взыскание было применено к АО «Каспий Нефть». Компания получила штраф в размере 13,7 млрд тенге за незаконное накопление отходов при отсутствии необходимой экологической документации. Кроме того, ответственность понесли АО «AltyntauKokshetau» и АО «Финансово-инвестиционная корпорация» — их штрафы составили 145 млн и 108,7 млн тенге соответственно.
Министр подчеркнул, что в соответствии с экологическим кодексом, каждая организация обязана разрабатывать Программу управления отходами. Эта программа должна включать принципы наилучших доступных технологий и ориентироваться на сокращение объемов образования отходов и повышение эффективности их переработки.
Рост количества административных дел говорит о системной проблеме — ряде предприятий по-прежнему не уделяется достаточного внимания вопросам устойчивого экологического управления.