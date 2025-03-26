Казахстан усиливает контроль за отходами: наложено более 400 экологических штрафов

Крупнейшее административное взыскание было применено к АО «Каспий Нефть». Компания получила штраф в размере 13,7 млрд тенге за незаконное накопление отходов при отсутствии необходимой экологической документации. Кроме того, ответственность понесли АО «AltyntauKokshetau» и АО «Финансово-инвестиционная корпорация» — их штрафы составили 145 млн и 108,7 млн тенге соответственно.