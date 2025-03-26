Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан усиливает контроль за отходами: наложено более 400 экологических штрафов

С 2022 по 2024 год за нарушение экологических требований в сфере обращения с отходами в Казахстане наложено 405 штрафов на общую сумму 14,3 млрд тенге, сообщает ИА El.kz.

Источник: Официальный Telegram-канал Правительства РК

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, большинство штрафов связаны с несоблюдением требований по размещению и накоплению отходов без соответствующих разрешений.

Крупнейшее административное взыскание было применено к АО «Каспий Нефть». Компания получила штраф в размере 13,7 млрд тенге за незаконное накопление отходов при отсутствии необходимой экологической документации. Кроме того, ответственность понесли АО «AltyntauKokshetau» и АО «Финансово-инвестиционная корпорация» — их штрафы составили 145 млн и 108,7 млн тенге соответственно.

Министр подчеркнул, что в соответствии с экологическим кодексом, каждая организация обязана разрабатывать Программу управления отходами. Эта программа должна включать принципы наилучших доступных технологий и ориентироваться на сокращение объемов образования отходов и повышение эффективности их переработки.

Рост количества административных дел говорит о системной проблеме — ряде предприятий по-прежнему не уделяется достаточного внимания вопросам устойчивого экологического управления.