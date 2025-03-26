Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
«Нам пока не известно, какой у нее статус. Информация о мере пресечения станет известна после 72 часов, то есть после того, как истечет срок задержания», — заявил Петров.
Он сообщил, что акции поддержки Гуцул пройдут и в Гагаузии, и в Кишиневе, в рамках этих мероприятий будут приняты резолюции.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.