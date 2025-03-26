Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Процессуальный статус задержанной главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул пока неизвестен, сообщил РИА Новости замглавы региона Виктор Петров.

Источник: © РИА Новости

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.

«Нам пока не известно, какой у нее статус. Информация о мере пресечения станет известна после 72 часов, то есть после того, как истечет срок задержания», — заявил Петров.

Он сообщил, что акции поддержки Гуцул пройдут и в Гагаузии, и в Кишиневе, в рамках этих мероприятий будут приняты резолюции.

Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.

Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.