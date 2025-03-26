Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

«В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии “Действие и солидарность”, ситуация накаляется», — сказал собеседник агентства.
Петров уточнил, что в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие как политики, так и рядовые жители автономии. Процессуальный статус главы региона пока неизвестен.
Замглавы автономии отметил, что задержание Гуцул — давление на оппозицию, за этим могут последовать аресты других политиков. Он также назвал случившееся прецедентом, который требует оценки международных организаций и России.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии «Шор». Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.