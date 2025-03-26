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Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других оппозиционеров, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров.

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.

«Задержание Евгении гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия “Действие и солидарность” зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу», — заявил Петров.

Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.

Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.