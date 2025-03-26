Депутат ПМР назвал задержание Гуцул репрессиями перед выборами

«Теперь понятно, почему Санду сознательно выставляет себя в невыгодном свете, демонстративно не принимая верительные грамоты у российского посла Олега Озерова уже пятый месяц. Она готовит либо крупный скандал, либо полный разрыв с Россией. Все это порождает предположения, что власти Молдавии, зачищая оппозиционное поле, столь же легко могут пойти и на фальсификацию предстоящих парламентских выборов вкупе с силовым подавлением тех, кто против фальсификации будет протестовать», — отметил Сафонов.