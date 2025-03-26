Депутаты оценили эффективность работы Контрольно-счетной палаты Перми

«Работа КСП служит большим подспорьем в развитии нашего города. Аудиторы справляются со своими задачами исключительно профессионально и эффективно. Эти люди точно являются лучшими в своем деле», — отметил спикер гордумы Дмитрий Малютин.
Как рассказала на пленарке Мария Батуева, в прошлом году ее ведомство проверило 124 объекта (среди них управления мэрии, муниципальные, казенные, бюджетные и другие учреждения). Также сотрудники КСП выполнили экспертизу 243 проекта нормативно-правовых актов и девяти проектов поправок в главный финансовый документ Перми: по данным направлениям были учтены замечания аудиторов на 491 млн рублей.
По словам депутата Арсена Болквадзе, отчет КСП является для городских парламентариев своего рода знаком качества работы мэрии Перми. Благодаря контролю и экспертизе ведомства депутаты могут принимать взвешенные решения.
«Мы видим, что нарушений становится меньше. Это говорит о том, что планомерная работа КСП приносит свои плоды: администрация работает качественней», — подчеркнул Арсен Болквадзе.
На пленарке первый вице-спикер Наталья Мельник поинтересовалась у Марии Батуевой, как изменилось число административных штрафов. Глава КСП Перми ответила, что в 2023 и 2024 годах сотрудники ведомства составили по три протокола, тогда как в 2021 году, например, их было выписано больше 30.
Депутат Марк Коробов спросил у руководителя КСП, анализируют ли в ведомстве, какие ведомства совершают больше нарушений, а какие — меньше. На это Мария Батуева отметила, что налицо положительные стороны в работе трех департаментов: экономики и промышленной политики, культуры, градостроительства и архитектуры. Также, по ее словам, неплохо в прошлом году сработали администрации районов.
«Традиционно много замечаний в сфере транспортного обслуживания горожан и ЖКХ», — добавила Мария Батуева.
Комментируя работу КСП Перми, депутаты обратили внимание на высокий профессионализм сотрудников ведомства и его руководителя.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что председатель гордумы поделился с российскими коллегами опытом Перми по улучшению городской среды: Дмитрий Малютин выступил с докладом на заседании координационного совета Союза представительных органов муниципалитетов РФ, которое в марте состоялось в Нарьян-Маре. Также «ФедералПресс» писал, что пермские депутаты приняли решение выделить дополнительные средства на ремонт школ, расселение жилья и благоустройство в столице Прикамья.