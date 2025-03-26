Депутаты оценили эффективность работы Контрольно-счетной палаты Перми

Депутат Марк Коробов спросил у руководителя КСП, анализируют ли в ведомстве, какие ведомства совершают больше нарушений, а какие — меньше. На это Мария Батуева отметила, что налицо положительные стороны в работе трех департаментов: экономики и промышленной политики, культуры, градостроительства и архитектуры. Также, по ее словам, неплохо в прошлом году сработали администрации районов.