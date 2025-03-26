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Промышленные отходы в дело: в Казахстане реализуют проекты по переработке на 330 млрд тенге

В Казахстане продолжается масштабная реализация проектов по вторичной переработке промышленных отходов на общую сумму 330 миллиардов тенге, сообщает ИА El.kz.

Источник: Официальный Telegram-канал Правительства РК

Как сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, в стране действует 25 инициатив, направленных на устойчивое обращение с производственными отходами. По его словам, уже введены в эксплуатацию восемь объектов, совокупный объем инвестиций в которые составил 133 миллиарда тенге.

До конца 2025 года ожидается ввод еще семи проектов на сумму около 110 миллиардов тенге. В будущем эти инициативы должны обеспечить основу для экологически безопасной утилизации и переработки промышленных остатков.

Министр подчеркнул, что реализация подобных программ не только содействует улучшению экологической обстановки в стране, но и оказывает положительное влияние на промышленную эффективность, позволяя извлекать дополнительную экономическую выгоду из уже использованных ресурсов.

В условиях усиливающегося внимания к вопросам экологии и рационального природопользования Казахстан делает акцент на внедрении технологий замкнутого цикла, где отходы становятся вторичным сырьем для новых производств.