Промышленные отходы в дело: в Казахстане реализуют проекты по переработке на 330 млрд тенге

Как сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, в стране действует 25 инициатив, направленных на устойчивое обращение с производственными отходами. По его словам, уже введены в эксплуатацию восемь объектов, совокупный объем инвестиций в которые составил 133 миллиарда тенге.
До конца 2025 года ожидается ввод еще семи проектов на сумму около 110 миллиардов тенге. В будущем эти инициативы должны обеспечить основу для экологически безопасной утилизации и переработки промышленных остатков.
Министр подчеркнул, что реализация подобных программ не только содействует улучшению экологической обстановки в стране, но и оказывает положительное влияние на промышленную эффективность, позволяя извлекать дополнительную экономическую выгоду из уже использованных ресурсов.
В условиях усиливающегося внимания к вопросам экологии и рационального природопользования Казахстан делает акцент на внедрении технологий замкнутого цикла, где отходы становятся вторичным сырьем для новых производств.