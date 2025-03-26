Промышленные отходы в дело: в Казахстане реализуют проекты по переработке на 330 млрд тенге

Как сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, в стране действует 25 инициатив, направленных на устойчивое обращение с производственными отходами. По его словам, уже введены в эксплуатацию восемь объектов, совокупный объем инвестиций в которые составил 133 миллиарда тенге.