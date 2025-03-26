Андрей Бочаров поручил поддержать высокотехнологичные проекты

— По итогам визита отмечено, что, несмотря на все трудности, незаконно введенные ограничения, предприятия промышленного комплекса Волгоградской области имеют устойчивую позицию, динамично развиваются и выполняют стоящие перед ними задачи в сфере развития промышленности. Инвестиционные проекты реализуются в соответствии с графиком, — отметил Андрей Бочаров. — Кроме того, в ходе визита поддержано предложение Волгоградской области по реализации целого ряда новых инвестиционных проектов в сфере промышленности, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни людей и укрепление технологического суверенитета нашей страны.