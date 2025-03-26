Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Молдавии запросит предварительный арест Гуцул

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Прокуроры Молдавии в ближайшее время предъявят главе Гагаузии Евгении Гуцул официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, они запросят суд поместить ее под предварительный арест, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Источник: © РИА Новости

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в НАЦ. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.

«Ожидается, что в ближайшие часы прокуроры предъявят обвинение подозреваемому и обратятся в суд с ходатайством о превентивном аресте. В данном случае действия осуществлялись под процессуальным руководством прокуроров городской прокуратуры Кишинева», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

Уточняется, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и подделке деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.

Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.