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Советник Гуцул назвал ее задержание незаконным

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул было незаконным, власти Гагаузии будут «доказывать свою правоту», заявил РИА Новости советник Гуцул Юрий Кузнецов.

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

«Все уверены, что это все политический процесс. Уверены, что скоро она вернется в свой кабинет. К сожалению, сегодня мы живем с таком государстве, где захвачена власть, система юстиции и полиция. Мы будем доказывать свою правоту. Согласно законодательству, Евгения Александровна задержана незаконно, такого быть не может, народно избранный башкан (глава Гагаузии) должна находиться на рабочем месте и работать на благо народа», — заявил Кузнецов.

Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.