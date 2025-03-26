Советник Гуцул назвал ее задержание незаконным

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Все уверены, что это все политический процесс. Уверены, что скоро она вернется в свой кабинет. К сожалению, сегодня мы живем с таком государстве, где захвачена власть, система юстиции и полиция. Мы будем доказывать свою правоту. Согласно законодательству, Евгения Александровна задержана незаконно, такого быть не может, народно избранный башкан (глава Гагаузии) должна находиться на рабочем месте и работать на благо народа», — заявил Кузнецов.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.