Советник Гуцул назвал ее задержание незаконным

«Все уверены, что это все политический процесс. Уверены, что скоро она вернется в свой кабинет. К сожалению, сегодня мы живем с таком государстве, где захвачена власть, система юстиции и полиция. Мы будем доказывать свою правоту. Согласно законодательству, Евгения Александровна задержана незаконно, такого быть не может, народно избранный башкан (глава Гагаузии) должна находиться на рабочем месте и работать на благо народа», — заявил Кузнецов.