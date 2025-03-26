Все фронтовики Нижнего Новгорода получат звание «Почетного гражданина»

Все участники Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода получат звание «Почетный гражданин города». Это 44 человека. Об этом стало известно во время заседания гордумы, где рассмотрели проект данного решения.
Сейчас в городе числится 46 фронтовиков, два из которых уже имеют звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». В честь 80-летия Победы в ВОВ такое звание намерены присвоить всем ветеранам, зарегистрированным на территории города, за проявленное мужество в защите Отечества.
Депутаты единогласно поддержали проект.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что озвучена предварительная программа празднования 80-летия Победы в Нижнем Новгороде.