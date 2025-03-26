Все фронтовики Нижнего Новгорода получат звание «Почетного гражданина»

Сейчас в городе числится 46 фронтовиков, два из которых уже имеют звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». В честь 80-летия Победы в ВОВ такое звание намерены присвоить всем ветеранам, зарегистрированным на территории города, за проявленное мужество в защите Отечества.