Политологи: почему Россия и США не опубликовали совместное заявление по Эр-Рияду

Политолог отмечает, что интрига с 30-дневным «прекращением огня» и «зерновой сделкой» закручена донельзя, но по факту ничего не решено. По его мнению, интерес Кремля «заключается в том, чтобы как можно быстрее “освободить” Трампа от навязанной ему Лондоном повестки по Украине и перейти к двусторонним переговорам по “реалиям на земле”». Киев же, в свою очередь, будет пытаться доказать Вашингтону, что с Москвой сложно договориться и начнет снова просить оружие. Но вот чем состоит истинный интерес Трампа в данной конфигурации — «пока загадка».