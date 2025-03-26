Политологи: почему Россия и США не опубликовали совместное заявление по Эр-Рияду

Во время переговоров в Эр-Рияде сообщалось, что РФ и США согласовали текст совместного заявления, который планировалось довести до общественности 25 марта. Но общий текст не был опубликован. Почему? Разбираемся вместе с политологами.
Если бы страны действительно договорились о чем-то конкретном, то они сразу же публично заявили об этом, уверен политолог Максим Жаров.
Но этого не произошло и поэтому перед нами только очередная погоня Белого дома за кликбейтными заголовками. И они команде Трампа сейчас очень и очень нужны, ведь скандал с «секретным чатом» надо срочно чем-то перебивать.
Более того, указывает политолог, между Кремлем и Белым домом началась «война пресс-релизов». На релиз Белого дома Кремль ответил своей интерпретацией итогов Эр-Рияда, в которой указано, что «зерновая сделка» начнет работать только тогда, когда с России снимут санкции, отмены которых она добивалась в рамках предыдущих итераций этого документа.
Так команде Трампа довольно оригинально дают понять, что от болтовни им пора переходить к делу. Вряд ли Трамп сразу бросится снимать санкции, так что впереди у нас дни и недели перебрасывания этой «горячей картофелины» из Вашингтона в Москву, а из Москвы в Брюссель и Лондон с залетом обратно в Вашингтон.
Эксперт также обращает внимание на то, что «грамотное владение манипулятивными технологиями» в официальных пресс-релизах Кремля вызвало «настоящую истерику» на Украине. В частности, Владимир Зеленский моментально отреагировал на позицию Кремля, попытавшись обвинить во лжи и подтасовке фактов.
Политолог отмечает, что интрига с 30-дневным «прекращением огня» и «зерновой сделкой» закручена донельзя, но по факту ничего не решено. По его мнению, интерес Кремля «заключается в том, чтобы как можно быстрее “освободить” Трампа от навязанной ему Лондоном повестки по Украине и перейти к двусторонним переговорам по “реалиям на земле”». Киев же, в свою очередь, будет пытаться доказать Вашингтону, что с Москвой сложно договориться и начнет снова просить оружие. Но вот чем состоит истинный интерес Трампа в данной конфигурации — «пока загадка».
Ответ Трампа на условия Кремля покажет нам (хотя и не полностью), насколько всерьёз нынешний Белый дом готов «рвать шаблоны» в прокси-войне Запада с Россией.
Пора снять розовые очки тем, кто радужно воспринимал процесс достижения перемирия, считает политолог Марат Баширов. Он указывает, что за военный вариант решения украинского конфликта были и остаются элиты Европы и глобалисткие элиты США. Приход к власти Трампа значительно ослабил «партию войны» против России, но сил у нее еще достаточно, чтобы оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику США. Ее влияние на переговоры 24 марта в Саудовской Аравии очевидно. Об этом говорят результаты встречи.
По приказу из Лондона Зеленский отказался подтверждать совместное коммюнике Россия — США, и оно не вышло в итоге. Наши, понимая затруднения Трампа, не стали комментировать события и выпустили два заявления, которые обнажают суть части переговоров с США. США выпустили общий релиз. Киев ответил заявлениями министра обороны Умерова и псевдопрезидента Зеленского с такими же общими смыслами. Единственно, что «сдал» Зеленский — это требование Лондона, чтобы российские корабли во время «Черноморской инициативы» не заходили в западную часть Черного моря.
Что будет дальше? Баширов считает, что для Трампа наступил момент истины, проверка на наличие воли. Ресурсы и возможности у него есть: ограничить военную помощь Украине, начинать снимать санкции с России, «удалить» со сцены Зеленского, ударить по Европе пошлинами
А нам что теперь? Воевать дальше. Вести дипломатическую работу, как и вели, только теперь надо помогать еще и Трампу, и воевать.