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В Беларуси обновлен порядок получения пропусков в зоны отчуждения и отселения

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректировано Положение о порядке обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зон первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 марта 2025 года № 166 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Внесены изменения в постановления правительства от 3 декабря 2012 года № 1110 и от 26 апреля 2024 года № 322.

В новой редакции изложены пункты 25 и 26. Определено, что заявления на получение пропусков представляются гражданами, юрлицами и ИП либо их представителями в письменной форме во время их приема, курьером, посредством почтовой связи либо в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

В заявлениях должна содержаться следующая информация: область, район, объекты, сроки и цели въезда транспортных средств, пребывания, вывоза имущества; марка-модель и регистрационный знак въезжающего транспорта, указанные в техническом паспорте. Граждане должны указать ФИО, даты рождения заявителя и лиц, следующих совместно с ним, юрлица и ИП — также должности, даты рождения направляемых лиц и лица, которому доверяется получение пропуска. Если речь идет об иностранцах, дополнительно указываются гражданство и данные документов, удостоверяющих личность.

Также в постановлении определяется перечень прилагаемых к заявлениям копий документов, обосновывающие необходимость посещения территорий, на которых установлен контрольно-пропускной режим.

Постановление вступает в силу с 1 апреля.