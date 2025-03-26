В Беларуси обновлен порядок получения пропусков в зоны отчуждения и отселения

Внесены изменения в постановления правительства от 3 декабря 2012 года № 1110 и от 26 апреля 2024 года № 322.
В новой редакции изложены пункты 25 и 26. Определено, что заявления на получение пропусков представляются гражданами, юрлицами и ИП либо их представителями в письменной форме во время их приема, курьером, посредством почтовой связи либо в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.
В заявлениях должна содержаться следующая информация: область, район, объекты, сроки и цели въезда транспортных средств, пребывания, вывоза имущества; марка-модель и регистрационный знак въезжающего транспорта, указанные в техническом паспорте. Граждане должны указать ФИО, даты рождения заявителя и лиц, следующих совместно с ним, юрлица и ИП — также должности, даты рождения направляемых лиц и лица, которому доверяется получение пропуска. Если речь идет об иностранцах, дополнительно указываются гражданство и данные документов, удостоверяющих личность.
Также в постановлении определяется перечень прилагаемых к заявлениям копий документов, обосновывающие необходимость посещения территорий, на которых установлен контрольно-пропускной режим.
Постановление вступает в силу с 1 апреля.