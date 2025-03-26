В Беларуси обновлен порядок получения пропусков в зоны отчуждения и отселения

В новой редакции изложены пункты 25 и 26. Определено, что заявления на получение пропусков представляются гражданами, юрлицами и ИП либо их представителями в письменной форме во время их приема, курьером, посредством почтовой связи либо в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.