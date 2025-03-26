Что известно о деталях «второй зерновой сделки»

Заявления Москвы по черноморской инициативе
Москва готова к возобновлению зерновой сделки. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту «Первого канала».
«Мы, как сказал президент [России Владимир Путин], за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы (официальное название зерновой сделки, обеспечивавшей вывоз зерна с Украины в 2022—2023 гг.)», — приводят «Ведомости» слова министра.
Лавров напомнил, что 18 марта во время телефонных переговоров перезапуск зерновой сделки обговорили Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о результатах встреч представителей США с делегациями из Украины и России 23 и 24 марта в Саудовской Аравии, объяснил, что итоги переговоров, в том числе касающиеся черноморской инициативы, «доложены по столицам».
Достигнутые договоренности
В официальном заявлении Кремля от 25 марта говорится, что Москва и Вашингтон достигли согласия по вопросам обеспечения безопасности судоходства и неприменения силы в Черном море.
США должны будут:
- открыть доступ для российской сельхозпродукции и удобрений на международные площадки;
- снизить стоимость страховки для морских перевозок;
- предоставить России доступ к портам и платежным системам для проведения расчетов.
В Москве подчеркнули, что соглашения по второй черноморской инициативе начнут действовать, когда будет выполнена российская часть зерновой сделки 2022−2023 годов. Тогда Россия требовала снять ограничения с Россельхозбанка и сельхозпроизводителей, разрешить обслуживать в портах российские корабли, доставляющие продовольственные грузы, не препятствовать поставкам в Россию сельскохозяйственной техники, других устройств и товаров, необходимых для сельхозпроизводства.
В заявлении Вашингтона об итогах переговоров говорится, что США будут способствовать возвращению российской продукции на международный рынок сельхозпродукции и удобрений, помогут сократить траты на морское страхование и расширят возможности выхода в порты и использования платежных систем. В отличие от заявления Кремля по результатам переговоров, в Белом доме не упомянули о том, что Москва выставила свои условия.
Киеву в США пообещали гарантировать безопасность судоходства. По итогам встречи Вашингон будет способствовать обмену пленными между двумя сторонами.
И в Кремле, и в Белом доме в сообщениях по итогам переговоров говорится о стремлении сторон к прогрессу в вопросе введения ограничений для нанесения ударов по объектам энергетики.
Совместного заявления сторон после переговоров в Саудовской Аравии не было. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов объяснил это противоречиями с позицией Киева.
Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о результатах встречи в Саудовской Аравии, уточнил, что достигнуто согласие по пунктам о прекращении огня в Черном море, а также о приостановке атак по энергетической системе.
В России соблюдать ограничения по атакам на объекты энергетики противника начали с 19 марта после распоряжения президента Владимира Путина. При этом Киев продолжал наносить удары по российским объектам ТЭК, в том числе во время встреч делегаций США, России и Украины в Саудовской Аравии.
Первая зерновая сделка
Первая зерновая сделка была заключена в ответ на мировой кризис продовольствия в июле 2022 года. Украина до начала конфликта с Россией считалась одним из мировых лидеров по экспорту пшеницы и кукурузы. После начала военных действий поставки со стороны украинцев сократились.
Первая зерновая сделка должна была способствовать доставке зерна из портов Украины. Соглашение также разрешало России экспортировать свою сельхозпродукцию и зерно.
Сделка была заключена в Стамбуле между Турцией, ООН, Россией и Украиной.
Условия сделки, которые требовала исполнить российская сторона, были проигнорированы. В итоге Кремль вышел из договора в июле 2023 года.