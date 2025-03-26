Что известно о деталях «второй зерновой сделки»

В заявлении Вашингтона об итогах переговоров говорится, что США будут способствовать возвращению российской продукции на международный рынок сельхозпродукции и удобрений, помогут сократить траты на морское страхование и расширят возможности выхода в порты и использования платежных систем. В отличие от заявления Кремля по результатам переговоров, в Белом доме не упомянули о том, что Москва выставила свои условия.