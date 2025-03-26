Парламент принял новый Водный кодекс Казахстана

Нормы Водного кодекса нацелены на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда, в том числе обеспечения безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики в свете прогнозируемого в перспективе вододефицита.