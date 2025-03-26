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Парламент принял новый Водный кодекс Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года согласились с поправками, внесенными сенаторами в проект Водного кодекса. Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pixabay

Депутат Павел Казанцев напомнил, что Водный кодекс разработан в соответствии с поручением главы государства, данным на расширенном заседании правительства 8 февраля 2022 года в целях совершенствования водного законодательства с учетом изменения климата и политики соседних государств.

Нормы Водного кодекса нацелены на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда, в том числе обеспечения безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики в свете прогнозируемого в перспективе вододефицита.

указал мажилисмен

При этом, по его словам, изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента, носят редакционно-уточняющий характер и не меняют правовое содержание норм и концептуальные положения Кодекса.

Депутаты также согласились с поправками сенаторов в сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и использования водного фонда».

Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский, Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в 13 законов, регулирующих различные аспекты общественных отношений.

Сенатом Парламента внесено одно изменение редакционно-уточняющего характера, которое не меняет правовое содержание нормы и концептуальные положения Закона. С учетом вышеизложенного Комитет по аграрным вопросам предлагает согласиться с предложенной Сенатом Парламента Республики Казахстан редакцией отдельной статьи Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и использования водного фонда».

зачитал Павел Казанцев

Ранее сообщалось, что новым Водным кодексом заложены пять основных принципов. В том числе, усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития.