В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

В начале марта правоохранительные органы Молдавии представили ряд видеодоказательств, которые, с их точки зрения, доказывают вину Гуцул и Таубер. Согласно видеозаписи, Марина Таубер «давала указания ответственным лицам привозить людей на протесты 2022 года», отмечая, что «те, кто не останутся до конца, не получат деньги», сообщает noi.md. При этом в той же записи она говорит, что «все [протестующие] должны приходить ради идеи, факт того, что мы даем деньги — это бонус».