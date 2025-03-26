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Губернатор Новосибирской области подписал постановление о весеннем призыве

НОВОСИБИРСК, 26 марта, ФедералПресс. Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве 2025 года. Согласно документу, на воинскую службу будут призывать новосибирцев в возрасте от 18 до 30 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Военной службе подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете или обязаны состоять на нем», — говорится в документе.

Также призвать могут запасников. Количество призывников от каждого региона определяет Министерство обороны России. Призывную комиссию в Новосибирской области возглавил губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, установлен порядок проведения медицинских освидетельствований призывников.

Напомним, новосибирцев отправят на военные сборы. Ранее редакция публиковала список тех, кого не будут призывать в 2025 году. К ним относятся женщины и россияне, находящиеся за границей.