Губернатор Новосибирской области подписал постановление о весеннем призыве

«Военной службе подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете или обязаны состоять на нем», — говорится в документе.
Также призвать могут запасников. Количество призывников от каждого региона определяет Министерство обороны России. Призывную комиссию в Новосибирской области возглавил губернатор Андрей Травников.
Согласно документу, установлен порядок проведения медицинских освидетельствований призывников.
Напомним, новосибирцев отправят на военные сборы. Ранее редакция публиковала список тех, кого не будут призывать в 2025 году. К ним относятся женщины и россияне, находящиеся за границей.