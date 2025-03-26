Мэр Нижнего Новгорода рассказал, на что пойдут 600 млн бюджетных рублей

Оставшиеся 60 миллионов рублей пойдут на содержание дорог и антитеррористическую защиту школ Нижнего Новгорода. На заседании Гордумы также была поддержана инициатива о бесплатном питании в образовательных учреждениях для детей из Брянской, Белгородской и Курской областей.