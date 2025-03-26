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Мэр Нижнего Новгорода рассказал, на что пойдут 600 млн бюджетных рублей

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграмм-канале написал, что бюджет города удалось увеличить на 600 миллионов рублей благодаря межбюджетным трансфертам.

Источник: Reuters

Там же мэр пояснил, что 540 миллионов будут направлены на проект «Вам решать!» — это ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок, благоустройство территорий, которые выберут сами нижегородцы.

«Из этих же средств благоустроим сквер между собором Александра Невского и Совнаркомовской и построим автомобильную дорогу на Малой Ямской», — уточнил градоначальник.

Оставшиеся 60 миллионов рублей пойдут на содержание дорог и антитеррористическую защиту школ Нижнего Новгорода. На заседании Гордумы также была поддержана инициатива о бесплатном питании в образовательных учреждениях для детей из Брянской, Белгородской и Курской областей.

Ранее мы рассказывали о том, что более 200 проектов реализовали в Нижнем Новгороде по программе «Вам решать!».