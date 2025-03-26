Мэр Нижнего Новгорода рассказал, на что пойдут 600 млн бюджетных рублей

Там же мэр пояснил, что 540 миллионов будут направлены на проект «Вам решать!» — это ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок, благоустройство территорий, которые выберут сами нижегородцы.
«Из этих же средств благоустроим сквер между собором Александра Невского и Совнаркомовской и построим автомобильную дорогу на Малой Ямской», — уточнил градоначальник.
Оставшиеся 60 миллионов рублей пойдут на содержание дорог и антитеррористическую защиту школ Нижнего Новгорода. На заседании Гордумы также была поддержана инициатива о бесплатном питании в образовательных учреждениях для детей из Брянской, Белгородской и Курской областей.
Ранее мы рассказывали о том, что более 200 проектов реализовали в Нижнем Новгороде по программе «Вам решать!».