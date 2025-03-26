Омские депутаты одобрили инициативу о росте штрафов за незаконные ларьки

В среду, 26 марта 2025 года, в Омском городском Совете принято постановление о направлении депутатской инициативы, касающейся пересмотра параметров наказания за незаконное размещение в городе нестационарных торговых объектов — ларьков, киосков и тому подобного. Напомним, нормы прописаны в Кодексе об административных правонарушениях Омской области. В настоящий момент существует мера наказания в виде предупреждения, которую предлагается упразднить.
Вместе с тем депутатский корпус предлагает пересмотреть параметры штрафных санкций, которые в случае одобрения составят 3−6 тысяч рублей для граждан, 10−15 тысяч рублей для должностных лиц и максимальные 60 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении, выявленном в течение одного года, назначаются уже более высокие штрафы.
В соответствии с принятым порядком инициатива поступит на рассмотрение в Законодательное собрание Омской области.
Автором предлагаемых изменений выступил депутат Алексей Провозин, который пояснил закладываемый в них смысл:
«Инициатива возникла в ходе рутинной работы комитета по экономическому развитию, когда разбирали положение дел с нестационарными торговыми объектами. Путем совместных обсуждений с представителями профильного департамента пришли к мнению, что мешает такая мера наказания, как предупреждение, чем пользуются несознательные товарищи», — пояснил народный избранник.
Он отметил, что возможна дальнейшая корректировка размеров штрафных санкций при рассмотрении в областном Заксобрании, еще раз подчеркнув, что важен принципиальный отказ от формата «предупреждений» недобросовестных коммерсантов.