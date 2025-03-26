Омские депутаты одобрили инициативу о росте штрафов за незаконные ларьки

Вместе с тем депутатский корпус предлагает пересмотреть параметры штрафных санкций, которые в случае одобрения составят 3−6 тысяч рублей для граждан, 10−15 тысяч рублей для должностных лиц и максимальные 60 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении, выявленном в течение одного года, назначаются уже более высокие штрафы.