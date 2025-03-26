Бектенов потребовал ускорить внедрение проектов по переработке отходов

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в стране образуется порядка 5 миллионов тонн коммунальных отходов, однако перерабатывается лишь четверть от этого объема. Для улучшения ситуации был утвержден специальный механизм льготного финансирования с участием Фонда промышленности и местных исполнительных органов. В рамках этой инициативы сформирован список из 94 проектов, направленных на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов.