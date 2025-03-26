Бектенов потребовал ускорить внедрение проектов по переработке отходов

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в стране образуется порядка 5 миллионов тонн коммунальных отходов, однако перерабатывается лишь четверть от этого объема. Для улучшения ситуации был утвержден специальный механизм льготного финансирования с участием Фонда промышленности и местных исполнительных органов. В рамках этой инициативы сформирован список из 94 проектов, направленных на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов.
Однако, как отметил глава Кабмина, фактические результаты разочаровывают: на сегодняшний день одобрено только 67 проектов, а профинансированы — лишь шесть. Общая сумма освоенных средств составила всего 4 миллиарда тенге. Бектенов подчеркнул, что такая низкая активность говорит о слабой проработке инициатив на местах и недостаточной вовлеченности региональных акиматов.
В условиях ухудшающейся экологической ситуации, вопросы обращения с отходами напрямую касаются здоровья и качества жизни людей. Акиматам нужно взять под личный контроль реализацию каждого проекта и довести их до стадии ввода в эксплуатацию.
Он поручил Министерству экологии, совместно с Фондом промышленности и акиматами, за три месяца в пять раз увеличить количество профинансированных объектов из утвержденного списка. Кроме того, подчеркнул важность модернизации действующего оборудования и внедрения новых технологических решений в отрасли управления отходами.