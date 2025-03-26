Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

Акция проходит у здания правительства автономии, местные жители собрались, чтобы выразить поддержку Гуцул. С собой они принесли гагаузские флаги, а также плакаты с призывами «Руки прочь от Гагаузии», «Кишинев, хватит давить на Гагаузию», «Гагаузия — не колония Кишинева». Участники митинга скандируют «Свободу башкану».
«Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.). Я возьму смелость на себя, мне кажется, что у них (властей страны. — Прим. ред.) под ногами горит земля, потому что на последних выборах Гагаузия на 95 процентов проголосовала против Майи Санду. Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор! Мы не согласны с тем, что Майя Санду — президент, но мы не лезем в вашу кухню!» — заявил на митинге активист Михаил Влах.
В 11:00 (12:00 мск) в Комрате пройдет специальное заседание парламента Гагаузии, посвященное задержанию Гуцул. Ожидается, что депутаты могут запросить помощь международных организаций.
Задержание Гуцул.
Главу Гагаузии во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.
Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии «Шор». Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.