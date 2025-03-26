Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

«Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.). Я возьму смелость на себя, мне кажется, что у них (властей страны. — Прим. ред.) под ногами горит земля, потому что на последних выборах Гагаузия на 95 процентов проголосовала против Майи Санду. Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор! Мы не согласны с тем, что Майя Санду — президент, но мы не лезем в вашу кухню!» — заявил на митинге активист Михаил Влах.