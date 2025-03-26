Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя.