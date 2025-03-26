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МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Казахстан выразил Украине обеспокоенность из-за атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, заявил первый заместитель главы МИД республики Акан Рахметуллин. Его слова приводит Sputnik Казахстан.

Источник: Shutterstock

«Мы довели свою обеспокоенность Киеву (по первому нападению — Прим. ред)», — сказал он.

Замглавы МИД отметил, что по поводу второй атаки ведется расследование, точной информации у Астаны нет.

ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля. Следующее нападение произошло 24 марта.

В свою очередь, в Минобороны России отметили, что киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя.

Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, «достигнутые на уровне Путина-Трампа и Трампа-Зеленского».