МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК

«Мы довели свою обеспокоенность Киеву (по первому нападению. — Прим. ред.)», — сказал он.
Замглавы МИД отметил, что по поводу второй атаки ведется расследование, точной информации у Астаны нет.
ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля. Следующее нападение произошло 24 марта.
В свою очередь, в Минобороны России отметили, что киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, «достигнутые на уровне Путина — Трампа и Трампа — Зеленского».