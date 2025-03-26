Шор прокомментировал задержание Гуцул

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Они снимают кино про “страшную” оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков. К Национальному антикоррупционному центру, куда позже доставили Евгению Александровну, прислали несколько экипажей полиции, отвлекая от реальной работы. Потом покажут это кино как отчет за полученный грантик», — написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.
Он отметил, что этот «вопиющий беспредел» власти творят на глазах у семьи Евгении Гуцул, которая является молодой мамой.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.