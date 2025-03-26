За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Накануне президент собрала Высший совет безопасности. Формулировки целей сборища стандартны: “борьба с избирательной коррупцией, внешним влиянием и незаконным финансированием партий”. Мы знаем, что за этим кроется: усиление репрессий против “Победы”, против партий блока, против наших сторонников, против противников режима», — написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.
Он подчеркнул, что задержание Гуцул — звено в той же цепочке «циничных действий режима».
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.