Гуцул обратилась к жителям Гагаузии

«Сломить дух башкана (главы — ред.) Гагаузии у режима не получилось и не получится. Евгения Александровна благодарна всем за поддержку… она просила передать и Народному собранию (парламенту — ред.) и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому», — заявил Фотеску после посещения изолятора, в котором находится Гуцул.