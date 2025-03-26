Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям столицы Татарстана

В Ратуше открылась XXXVII сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Традиционно перед началом заседания мэр Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям, которые внесли вклад в развитие столицы Татарстана.
Почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ» был удостоен главный агроном МУП трест «Горводзеленхоз» Ирек Гильманов.
Звание «Заслуженный строитель РТ» за вклад в развитие строительной отрасли и многолетний плодотворный труд получил директор строительной компании «Эллада» Айрат Халиуллин.
Знаками отличия «За труд и доблесть на благо Казани» наградили генерального директора Агентства по государственному заказу РТ Якова Геллера, преподавателя детской музыкальной школы № 6 им. Э. З. Бакирова Генриэтту Френкель и заведующую кафедрой татарского языка и литературы Института развития образования РТ Расимау Шамсутдинову.
За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий медалью «За доблестный труд» наградили начальника финансового управления Казани Ирека Мухаметшина.
Аудитора контрольно-счетной палаты города Ольгу Дрямину, водителя хозяйственно-транспортного управления Казани Алексея Матяшин, директора завода ЖБИ АО «Казметрострой» Николая Хорева, а также и.о начальника управления контроля и антикоррупционной работы города Дмитрия Шуралева наградили знаками отличия «За безупречную службу Казани».
Почетные грамоты Казани вручили военному комиссару Приволжского и Вахитовского районов Казани Михаилу Венедиктову, адвокату Адвокатской палаты РТ Владимиру Гусеву, начальнику участка МУП трест «Горводзеленхоз» Ирине Овчинниковой.
Руководитель центра по отбору на контрактную службу «Батыр» Владислав Кузнецов был поощрен Благодарностью Мэра Казани.
Также Мэр города наградил почетной грамотой Казани старшего инспектора ГИБДД Дениса Гусарова и Фаниса Миннебаева. Полицейский ППС Александр Ключников, инспектор-кинолог Дарья Минейчева и командир отдела полиции на метрополитене Альберт Хабибуллин были награждены Благодарностью Мэра Казани.