Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям столицы Татарстана

Знаками отличия «За труд и доблесть на благо Казани» наградили генерального директора Агентства по государственному заказу РТ Якова Геллера, преподавателя детской музыкальной школы № 6 им. Э. З. Бакирова Генриэтту Френкель и заведующую кафедрой татарского языка и литературы Института развития образования РТ Расимау Шамсутдинову.