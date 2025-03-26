Трамп обязал избирателей на выборах доказывать наличие гражданства США

О новом указе, подписанном американским президентом, рассказало агентство Reuters. Как сообщают «Ведомости», документ определяет требование к избирателям для участия в выборах. После вступления закона в силу отдать свой голос за того или иного кандидата или партию смогут только граждане США, имеющие соответствующие документы. Кроме того, избирателям придется подтверждать, что они не будут препятствовать подсчету бюллетеней, отправленных по почте после дня выборов.
В 2024 году законопроект, не разрешающий лицам, не являющимся гражданами США, регистрироваться на выборах, приняла палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев. Указ Трампа преследует такую же цель.
У документа есть противники. Группы по защите избирательных прав аргументируют свой протест тем, что не все американцы имеют доступ к своим паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. По статистике одного из объединений, у почти 146 млн граждан страны нет паспортов. Результаты исследования юридического факультета Нью-Йоркского университета свидетельствуют, что 21,3 млн человек, или 9% американцев, не имеют в быстром доступе документов, которые подтверждают их гражданство.
«Мы должны привести в порядок наши выборы. Эта страна больна из-за выборов, фальшивых выборов и плохих выборов, мы собираемся исправить это так или иначе», — приводит агентство слова Трампа во время подписания указа в Белом доме.
Указ Трампа предусматривает открытие для властей страны доступа к системам с данными о гражданстве или иммиграционном статусе, который позволит проверять избирателей, регистрирующихся для голосования. Документ предписывает министерству внутренней безопасности и служащим департамента эффективности правительства США (DOGE) проверять списки избирателей на соответствие федеральным требованиям.