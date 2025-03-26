Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обязал избирателей на выборах доказывать наличие гражданства США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, регламентирующий доступ избирателей к участию в выборах. Теперь для голосования потребуется предъявить документ, подтверждающий гражданство.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О новом указе, подписанном американским президентом, рассказало агентство Reuters. Как сообщают «Ведомости», документ определяет требование к избирателям для участия в выборах. После вступления закона в силу отдать свой голос за того или иного кандидата или партию смогут только граждане США, имеющие соответствующие документы. Кроме того, избирателям придется подтверждать, что они не будут препятствовать подсчету бюллетеней, отправленных по почте после дня выборов.

В 2024 году законопроект, не разрешающий лицам, не являющимся гражданами США, регистрироваться на выборах, приняла палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев. Указ Трампа преследует такую же цель.

У документа есть противники. Группы по защите избирательных прав аргументируют свой протест тем, что не все американцы имеют доступ к своим паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. По статистике одного из объединений, у почти 146 млн граждан страны нет паспортов. Результаты исследования юридического факультета Нью-Йоркского университета свидетельствуют, что 21,3 млн человек, или 9% американцев, не имеют в быстром доступе документов, которые подтверждают их гражданство.

По данным Reuters, указ Трампа, касающийся прав избирателей, также лишит штаты, которые не будут следить за его выполнением, финансирования. В Белом доме утверждают, что главная цель указа — пресечение возможности вмешательства иностранных государств в выборы в США.

«Мы должны привести в порядок наши выборы. Эта страна больна из-за выборов, фальшивых выборов и плохих выборов, мы собираемся исправить это так или иначе», — приводит агентство слова Трампа во время подписания указа в Белом доме.

Указ Трампа предусматривает открытие для властей страны доступа к системам с данными о гражданстве или иммиграционном статусе, который позволит проверять избирателей, регистрирующихся для голосования. Документ предписывает министерству внутренней безопасности и служащим департамента эффективности правительства США (DOGE) проверять списки избирателей на соответствие федеральным требованиям.