Трамп обязал избирателей на выборах доказывать наличие гражданства США

У документа есть противники. Группы по защите избирательных прав аргументируют свой протест тем, что не все американцы имеют доступ к своим паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. По статистике одного из объединений, у почти 146 млн граждан страны нет паспортов. Результаты исследования юридического факультета Нью-Йоркского университета свидетельствуют, что 21,3 млн человек, или 9% американцев, не имеют в быстром доступе документов, которые подтверждают их гражданство.