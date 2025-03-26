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В Молдавии раскрыли причины задержания Гуцул

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил РИА Новости после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, что оппозицию пытаются прессовать перед парламентскими выборами в Молдавии.

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

«Для нас, для блока “Победа”, очевидно: задержание Евгении Александровны Гуцул — политическая акция проевропейских кишиневских властей против реальной оппозиции. Нас пытаются прессовать перед парламентскими выборами», — заявил Шор.

Во вторник Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.