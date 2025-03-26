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Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике

Запрет ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, хотя Киев и предпринимает попытки ударов по энергообъектам в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода из моратория.

Источник: РИА "Новости"

«Да, действительно, фигурирует временный мораторий, действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов [Владимира Путина и Дональда Трампа]. Президент Трамп предложил объявить мораторий, и Путин согласился», — напомнил он.

Песков отметил, что Киев с того момента предпринимал попытки нанести удары по энергоинфраструктуре России. Москва же соблюдает договоренность.

Днем ранее Кремль назвал, какие объекты защищены в рамках моратория. К ним относятся:

  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.

Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины по энергообъектам.

Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины по энергообъектам. Например, 24 марта, как рассказало Минобороны, беспилотник ударил «по инфраструктуре кубанского филиала ПАО “Россети” в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) “Ростовская АЭС — Тихорецк № 2”. В ту же ночь дрон атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. 20 марта произошел подрыв газораспределительной станции “Суджа” в Курской области.