Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике

«Да, действительно, фигурирует временный мораторий, действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов [Владимира Путина и Дональда Трампа]. Президент Трамп предложил объявить мораторий, и Путин согласился», — напомнил он.