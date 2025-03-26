Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике

«Да, действительно, фигурирует временный мораторий, действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов [Владимира Путина и Дональда Трампа]. Президент Трамп предложил объявить мораторий, и Путин согласился», — напомнил он.
Песков отметил, что Киев с того момента предпринимал попытки нанести удары по энергоинфраструктуре России. Москва же соблюдает договоренность.
Днем ранее Кремль назвал, какие объекты защищены в рамках моратория. К ним относятся:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины по энергообъектам.
Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины по энергообъектам. Например, 24 марта, как рассказало Минобороны, беспилотник ударил «по инфраструктуре кубанского филиала ПАО “Россети” в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) “Ростовская АЭС — Тихорецк № 2”. В ту же ночь дрон атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. 20 марта произошел подрыв газораспределительной станции “Суджа” в Курской области.