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Полковник Ходаренок: нарушение моратория на удары невыгодно ни Москве, ни Киеву

в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Источник: Газета.Ру

Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Кому выгоден это мораторий, как он будет работать и будут ли стороны в будущем соблюдать оговоренные запреты — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В перечень объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергетической системе, с российской и украинской сторон вошли: нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

По заявлению Москвы, мораторий действует 30 дней — с 18 марта 2025 года — и может быть продлен по взаимной договоренности.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — уточнили в Кремле.

Как будет работать?

Дело в том, что организовать эффективное зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие всех объектов топливно-энергетического комплекса и энергосистемы страны весьма и весьма трудно, тем более если они размещены на огромной территории. К тому же объем вооружения и военной техники противовоздушной обороны, находящийся в распоряжении ВКС РФ, тоже далеко не безграничен, и в этой сфере есть весьма жесткие ресурсные ограничения (в том числе и по обученному личному составу).

Кроме того, значительная часть оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях — импортного происхождения, и его закупки подпадают под ранее введенные санкции.

Таким образом, продолжение ударов по объектам ТЭК и энергосистемы страны могут в самое короткое время привести к весьма и весьма негативным последствиям, а восстановление разрушенной инфраструктуры потребует и значительного времени, и самых существенных капиталовложений.

Всегда может найтись несколько объектов, поражение которых приведет к эффекту домино в функционировании целых комплексов и систем.

Все вышесказанное в равной степени относится и к украинской стороне, энергосистема которой и так практически чуть ли не в полном объеме выведена из строя. Какие-либо восстановительные работы весьма неэффективны при повторных бомбардировках.

И при продолжении ударов средств воздушного нападения ВКС и ВМФ РФ весьма недалек тот момент, когда на Украине просто погаснет последняя лампочка.

К этому следует добавить, что оборудование подстанций, трансформаторы и распределители — крайне дефицитная аппаратура. Очередь на те же мощные трансформаторы в Европе расписана на несколько лет вперед. И поэтому в короткие сроки пораженные объекты восстановить по определению невозможно.

Что касается возможного нарушения моратория любой из сторон, то возобновление ударов, тем более массированных, весьма невыгодно и Москве, и Киеву. Так что, скорее всего, мораторий будет соблюдаться.

И, наконец, удары по энергообъектам, да еще в таких масштабах и на такой обширной территории — без сомнения, новое слово в ведении вооруженной борьбы. Можно сказать, что само понятие тыла как термина в ходе СВО сведено к нулю. Ранее с подобными явлениями в ходе войн и конфликтов просто не сталкивались. И в будущем полученный опыт — пока по большей части негативный — надо непременно учитывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).