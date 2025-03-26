Полковник Ходаренок: нарушение моратория на удары невыгодно ни Москве, ни Киеву

Дело в том, что организовать эффективное зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие всех объектов топливно-энергетического комплекса и энергосистемы страны весьма и весьма трудно, тем более если они размещены на огромной территории. К тому же объем вооружения и военной техники противовоздушной обороны, находящийся в распоряжении ВКС РФ, тоже далеко не безграничен, и в этой сфере есть весьма жесткие ресурсные ограничения (в том числе и по обученному личному составу).