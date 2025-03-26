Полковник Ходаренок: нарушение моратория на удары невыгодно ни Москве, ни Киеву

Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Кому выгоден это мораторий, как он будет работать и будут ли стороны в будущем соблюдать оговоренные запреты — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
В перечень объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергетической системе, с российской и украинской сторон вошли: нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.
По заявлению Москвы, мораторий действует 30 дней — с 18 марта 2025 года — и может быть продлен по взаимной договоренности.
«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — уточнили в Кремле.
Как будет работать?
Дело в том, что организовать эффективное зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие всех объектов топливно-энергетического комплекса и энергосистемы страны весьма и весьма трудно, тем более если они размещены на огромной территории. К тому же объем вооружения и военной техники противовоздушной обороны, находящийся в распоряжении ВКС РФ, тоже далеко не безграничен, и в этой сфере есть весьма жесткие ресурсные ограничения (в том числе и по обученному личному составу).
Кроме того, значительная часть оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях — импортного происхождения, и его закупки подпадают под ранее введенные санкции.
Таким образом, продолжение ударов по объектам ТЭК и энергосистемы страны могут в самое короткое время привести к весьма и весьма негативным последствиям, а восстановление разрушенной инфраструктуры потребует и значительного времени, и самых существенных капиталовложений.
Всегда может найтись несколько объектов, поражение которых приведет к эффекту домино в функционировании целых комплексов и систем.
Все вышесказанное в равной степени относится и к украинской стороне, энергосистема которой и так практически чуть ли не в полном объеме выведена из строя. Какие-либо восстановительные работы весьма неэффективны при повторных бомбардировках.
И при продолжении ударов средств воздушного нападения ВКС и ВМФ РФ весьма недалек тот момент, когда на Украине просто погаснет последняя лампочка.
К этому следует добавить, что оборудование подстанций, трансформаторы и распределители — крайне дефицитная аппаратура. Очередь на те же мощные трансформаторы в Европе расписана на несколько лет вперед. И поэтому в короткие сроки пораженные объекты восстановить по определению невозможно.
Что касается возможного нарушения моратория любой из сторон, то возобновление ударов, тем более массированных, весьма невыгодно и Москве, и Киеву. Так что, скорее всего, мораторий будет соблюдаться.
И, наконец, удары по энергообъектам, да еще в таких масштабах и на такой обширной территории — без сомнения, новое слово в ведении вооруженной борьбы. Можно сказать, что само понятие тыла как термина в ходе СВО сведено к нулю. Ранее с подобными явлениями в ходе войн и конфликтов просто не сталкивались. И в будущем полученный опыт — пока по большей части негативный — надо непременно учитывать.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),