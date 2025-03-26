Пребывающих в запасе новосибирцев призовут на военные сборы в 2025 году

Отметим, что на военные сборы призовут все, кто находится в запасе, но есть и исключения. Так, согласно федеральному закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе», от военных сборов освобождаются, например, женщины, педагогические работники образовательных организаций, студенты очной или очно-заочной формы обучения, не годные по состоянию здоровья и так далее.