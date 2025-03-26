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Мишустин: труд врачей в России нужно оплачивать достойно

Надбавки к зарплате врачей повысили с 2024 года тем из них, кто работает в селах и небольших городах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

Работу российских врачей нужно оплачивать достойно. Надбавки к зарплатам с 2024 года повысили для тех из них, кто трудится в селах, райцентрах и небольших городах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о результатах работы правительства в Госдуме.

«Прирост числа врачей за два года составил 12 тысяч человек. Работа таких специалистов должна справедливо оплачиваться. Специальные надбавки сотрудникам первичного звена действуют с 2023 года. А с марта 2024 года повышены для тех из них, кто трудится в сельской местности, районных центрах и малых городах», — сказал глава правительства.