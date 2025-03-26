Мишустин: труд врачей в России нужно оплачивать достойно

«Прирост числа врачей за два года составил 12 тысяч человек. Работа таких специалистов должна справедливо оплачиваться. Специальные надбавки сотрудникам первичного звена действуют с 2023 года. А с марта 2024 года повышены для тех из них, кто трудится в сельской местности, районных центрах и малых городах», — сказал глава правительства.