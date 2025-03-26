Глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан

Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики г-ном Си Цзиньпином.