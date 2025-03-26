Уроженца Украины арестовали за слова против Путина в Новосибирске

26 марта 2025 года в Ленинском районном суде города Новосибирска рассматривались дела об административных правонарушениях в отношении Евгения Хоменко. Он был обвинён в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и гражданства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Хоменко опубликовал в Telegram два сообщения, содержащие уничижительные высказывания в адрес президента России и людей, проживающих на территории Российской Федерации. Суд установил, что данные сообщения были размещены в Telegram-чатах 17 и 19 декабря 2024 года. В процессе заседания Хоменко признал свою вину, подтвердив обстоятельства, указанные в протоколах.
Евгений Хоменко родился в Киевской области и является гражданином Российской Федерации. По решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток за каждое из правонарушений, с содержанием в специализированном подразделении МВД по городу Новосибирску. Наказание начнётся с 13:50 26 марта 2025 года.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.