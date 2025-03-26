Уроженца Украины арестовали за слова против Путина в Новосибирске

26 марта 2025 года в Ленинском районном суде города Новосибирска рассматривались дела об административных правонарушениях в отношении Евгения Хоменко. Он был обвинён в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и гражданства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.