Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженца Украины арестовали за слова против Путина в Новосибирске

В процессе заседания Хоменко признал свою вину, подтвердив обстоятельства, указанные в протоколах.

Источник: Freepik

26 марта 2025 года в Ленинском районном суде города Новосибирска рассматривались дела об административных правонарушениях в отношении Евгения Хоменко. Он был обвинён в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и гражданства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Хоменко опубликовал в Telegram два сообщения, содержащие уничижительные высказывания в адрес президента России и людей, проживающих на территории Российской Федерации. Суд установил, что данные сообщения были размещены в Telegram-чатах 17 и 19 декабря 2024 года. В процессе заседания Хоменко признал свою вину, подтвердив обстоятельства, указанные в протоколах.

Евгений Хоменко родился в Киевской области и является гражданином Российской Федерации. По решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток за каждое из правонарушений, с содержанием в специализированном подразделении МВД по городу Новосибирску. Наказание начнётся с 13:50 26 марта 2025 года.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.