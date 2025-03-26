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Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 «Восток»

Мишустин: трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга, а потом до Тюмени.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральная трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 “Восток”, чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом — до Тюмени, и, надеюсь, что далее», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Трасса М-12 является основным участком маршрута «Россия». Президент РФ в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани.