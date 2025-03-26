Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 «Восток»

«Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 “Восток”, чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом — до Тюмени, и, надеюсь, что далее», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.