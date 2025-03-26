Андрей Назаров рассказал о задачах молодежного правительства Башкирии

«Новому составу есть с чем работать. Уверен, они усилят авторитет этой структуры. Реализуют новые интересные и востребованные по всей стране молодежные инициативы и проекты. Посоветовал молодым коллегам чаще общаться с населением — нужно знать, что волнует людей в первую очередь. Не пропускать села, дальние районы — сердце Башкортостана бьется именно там. Надо обязательно знать, как живут люди, что мы можем для них сделать», — написал премьер-министр.