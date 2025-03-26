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Казахстан поддерживает политику «одного Китая» — Токаев

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Токаев подтвердил неизменную приверженность нашей страны политике «одного Китая», сообщает Акорда.

Источник: Акорда

Он заявил об этом на встрече с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао.

Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее. Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита Председателя КНР в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия — Китай» в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.

сообщает Акорда

Также он поддержал глобальные инициативы Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

В ответ Лю Цзяньчао подчеркнул, что Китай рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.