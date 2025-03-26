Казахстан поддерживает политику «одного Китая» — Токаев

Он заявил об этом на встрече с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао.
Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее. Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита Председателя КНР в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия — Китай» в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.
Также он поддержал глобальные инициативы Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.
В ответ Лю Цзяньчао подчеркнул, что Китай рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.