Казахстан поддерживает политику «одного Китая» — Токаев

Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее. Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита Председателя КНР в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия — Китай» в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.