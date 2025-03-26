Трамп: страны ЕС экономически эксплуатировали США

«Послушайте, нас 45 лет грабили другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Как будто у нас были люди, которые не понимали, что делают. Нас просто грабили как страну так, как никто никогда не видел», — сказал он. По его мнению, долг США в размере $36 трлн стал следствием именно такой политики правительства.