Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 марта: главное

Однозначно можно сказать одно, что за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти — экономической, политической —также пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, развития экономики страны, до превращения в суверенное государство. Это совершенно неопровержимые факты, которые нужно просто констатировать.