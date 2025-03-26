Россия продолжит работу с США по «Черноморской инициативе».
Условия, выдвинутые Москвой для реализации договоренности с США о «Черноморской инициативе», повторяют те, которые существовали в прежней редакции этой сделки, но не выполнялись.
Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами.
Россия удовлетворена тем, что диалог с США развивается конструктивно и результативно.
Киев пытался наносить удары по российским энергообъектам, вопреки мораторию, который должен соблюдаться.
Приказ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России.
Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет настрой на диалог.
Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас в первую очередь в интересах россиян. Северный морской путь и так далее — это все работает. Ведется разработка недр в арктической зоне.
Кремль осудил задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии.
РФ под руководством Путина превратилась в суверенное государство.
Однозначно можно сказать одно, что за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти — экономической, политической —также пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, развития экономики страны, до превращения в суверенное государство. Это совершенно неопровержимые факты, которые нужно просто констатировать.
26 марта Владимир Путин примет участие в съезде «Движения первых».