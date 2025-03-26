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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Россия продолжит работу с США по «Черноморской инициативе».

Условия, выдвинутые Москвой для реализации договоренности с США о «Черноморской инициативе», повторяют те, которые существовали в прежней редакции этой сделки, но не выполнялись.

Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия удовлетворена тем, что диалог с США развивается конструктивно и результативно.

Киев пытался наносить удары по российским энергообъектам, вопреки мораторию, который должен соблюдаться.

Приказ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России.

Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет настрой на диалог.

Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас в первую очередь в интересах россиян. Северный морской путь и так далее — это все работает. Ведется разработка недр в арктической зоне.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Кремль осудил задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии.

РФ под руководством Путина превратилась в суверенное государство.

Однозначно можно сказать одно, что за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти — экономической, политической —также пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, развития экономики страны, до превращения в суверенное государство. Это совершенно неопровержимые факты, которые нужно просто констатировать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

26 марта Владимир Путин примет участие в съезде «Движения первых».